Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов
БАКУ /Trend/ - Победоносная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учунджю Агалы, Зернели Зангилана, село Мандылы Физули, села Газанземи, Ханагабулаг, Чуллу, Гушчулар, Гараагадж Джебраила, села Гияслы, Абильджа, Гылыджан Губадлы.
Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан!
Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана - администрация президента Турции
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили поэтапный переход Армении к Западу (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне надеются, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну - российский эксперт
Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
Преступное руководство Армении в полной мере ответит за террор против гражданского населения - депутат
Армения отказывается продвинуться в решении нагорно-карабахского конфликта, пока не получит желаемого
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов
В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340 человек
Кто из вас, родителей, может назвать детоубийство армянами в Азербайджане – нормой? Поэтесса из Великобритании обратилась к ООН и Минской группы ОБСЕ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество находятся сегодня на самом высоком уровне
Евгения Невмержицкая: армянские власти превзошли самого Гитлера! Такие шаги переходят все границы человеческого разума
В случае продолжения Арменией атак на гражданских лиц, Азербайджан примет необходимые меры - помощник Президента
Удары по Барде с использованием кассетных бомб являются очередным геноцидом против народа - помощник Президента
Атаки Армении на населенные пункты Азербайджана - шаг, направленный против мировой цивилизации – Хикмет Гаджиев
Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг Мамедалиев
Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе нацелено против культурной самобытности азербайджанцев на этих территориях - Анар Керимов
Для решения проблемы глобального потепления необходимо мобилизовать все климатические ресурсы - посол Лори Бристоу
Армяне пытаются заглушить голоса говорящих правду во Франции, которая считает себя "колыбелью демократии" - эксперт