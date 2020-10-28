Армянское руководство действует так, словно потеряло рассудок и совесть - МИД Турции

БАКУ /Trend/ - После вчерашней жестокой атаки Армения вновь нанесла вероломный удар по мирным жителям азербайджанского города Барда, расположенного в отдалении от зоны конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Подчеркивается, что в результате атаки погиб 21, ранены свыше 70 человек.

"Просим у Аллаха упокоения душ наших погибших братьев, исцеления раненым, а также выражаем Азербайджану соболезнования и желаем терпения. Мы проклинаем эти неизбирательные подлые атаки Армении на мирных жителей, жертвами которых становятся дети, женщины и старики. Эта вероломная политика, проводимая Арменией по запугиванию и убийству мирных жителей, является проявлением больного менталитета, скрывающегося за Ходжалинским геноцидом. Руководство Армении, которое прибегает ко всевозможным уловкам, чтобы не покидать оккупированные территории, действует так, словно потеряло рассудок и совесть. Давно настала пора для того, чтобы международное сообщество во главе с сопредседателями Минской группы отреагировало должным образом на эти действия Армении", - говорится в заявлении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)