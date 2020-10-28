Национальная ассамблея Пакистана приняла резолюцию, осуждающую агрессию Армении

БАКУ /Trend/ - Сегодня Национальная ассамблея Пакистана приняла резолюцию, решительно осуждающую агрессию Армении против Азербайджана и жестокие атаки вооруженных сил Армении на гражданское население Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в посольстве Азербайджана в Пакистане, резолюция была внесена в ассамблею по инициативе депутата, экс-спикера Сардара Аяз Садыга, и принята единогласно.

Напомним, что первого февраля 2012 года комитет по внешним связям Сената Пакистана, а второго февраля 2017 года постоянный комитет по иностранным делам Национальной ассамблеи Пакистана приняли резолюции, осуждающие агрессию Армении против Азербайджана и признающие Ходжалинский геноцид.

Нынешняя же резолюция отражает позицию Национальной ассамблеи Пакистана в целом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)