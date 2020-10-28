Азербайджанские артиллеристы уничтожают военную технику и живую силу ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Под руководством Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева успешная контрнаступательная операция славной армии Азербайджана продолжается. Доблестные артиллеристы ВС Азербайджана точными ударами уничтожают военную технику и живую силу армянских вооруженных сил.
Trend со ссылкой на министерство обороны представляет вашему вниманию кадры, которые отражают высокий боевой дух личного состава армии Азербайджана.
Лента новостей
Карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана - спецпредставитель президента Ирана (ЭКСКЛЮЗИВ)
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Президента Ирана (ФОТО)
Уничтожена живая сила ВС Армении, подвергавшая обстрелу гражданскую инфраструктуру и мирное население (ВИДЕО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Подобные варварские атаки свидетельствуют о том, что жестокость армян не знает границ (ФОТО)
Министр иностранных дел Туркменистана принял участие во втором заседании диалога «Индия - Центральная Азия»
TIKA заинтересовано в развитии сектора МСБ и повышении занятости в освобожденных районах Азербайджана
Армения несет ответственность за гибель мирного населения Азербайджана - администрация президента Турции
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили поэтапный переход Армении к Западу (ФОТО/ВИДЕО)
Армяне надеются, что обстрелы городов заставят азербайджанское руководство прекратить войну - российский эксперт
Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network Эльхана Алескерова
Преступное руководство Армении в полной мере ответит за террор против гражданского населения - депутат
Армения отказывается продвинуться в решении нагорно-карабахского конфликта, пока не получит желаемого
Президент Ильхам Алиев: Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 13 сел Зангиланского, Физулинского, Джебраильского и Губадлинского районов
В Азербайджане за последние сутки выявлено 988 случаев инфицирования COVID-19, вылечились 340 человек
Кто из вас, родителей, может назвать детоубийство армянами в Азербайджане – нормой? Поэтесса из Великобритании обратилась к ООН и Минской группы ОБСЕ (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество находятся сегодня на самом высоком уровне
Евгения Невмержицкая: армянские власти превзошли самого Гитлера! Такие шаги переходят все границы человеческого разума
В случае продолжения Арменией атак на гражданских лиц, Азербайджан примет необходимые меры - помощник Президента
Удары по Барде с использованием кассетных бомб являются очередным геноцидом против народа - помощник Президента
Атаки Армении на населенные пункты Азербайджана - шаг, направленный против мировой цивилизации – Хикмет Гаджиев
Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг Мамедалиев
Уничтожение исторических памятников в Нагорном Карабахе нацелено против культурной самобытности азербайджанцев на этих территориях - Анар Керимов