Уничтожена живая сила ВС Армении (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Уничтожены силы ВС Армении, бежавшие с поля боя, не выдержав точных огневых ударов подразделений армии Азербайджана.
Об этом сообщили в среду Trend в министерстве обороны Азербайджана.
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