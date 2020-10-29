Состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана и госминистром Великобритании

БАКУ /Trend/ - Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и государственным министром Великобритании по европейскому соседству и американскому региону Венди Мортон, сообщает Trend в четверг со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджанский министр сказал, что вооруженные силы Армении преднамеренно целятся в гражданское население Азербайджана, уже в третий раз грубо нарушая согласованный режим гуманитарного прекращения огня, а также все нормы международного гуманитарного права.

Он добавил, что ракетные атаки Армении на город Барда, расположенный вдали от зоны конфликта, являются преступлением против человечества.

Байрамов подчеркнул, что руководство Армении несет полную ответственность за жестокие атаки на мирное население Азербайджана.