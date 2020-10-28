Распространены кадры ракетного удара на Барду (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены кадры нападения Армении на Барду.

Как сообщает Trend, в результате террора, совершенного Арменией в Барде, 21 человек погиб и 70 получили ранения.

Отметим, что среди погибших пятеро - женщины, а среди пострадавших восемь человек - дети, 15 - женщины. Кроме того, в результате ракетных ударов был нанесен большой ущерб более 30 объектам гражданской инфраструктуры, более 20 частным домам и 22 автотранспортным средствам.