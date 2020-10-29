Президент Ильхам Алиев: Каждая жизнь человека бесценна, наши потери минимальны

БАКУ/Trend/ - Каждая жизнь человека бесценна, но с учетом всех этих факторов, наши потери, я считаю, что минимальны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«По нашим данным, только с армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше, а ранеными, ну, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза. Что касается наших потерь, я опять же сказал, что мы их обнародуем после, но должен сказать, что они значительно-значительно меньше. А учитывая характер боестолкновений, сложный рельеф и укрепления, которые армяне строили 30 лет, я считаю, что каждая жизнь человека бесценна, но с учетом всех этих факторов, наши потери, я считаю, что минимальны»,- сказал Президент Ильхам Алиев.