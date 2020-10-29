Президент Ильхам Алиев: Турция уже вовлечена в процесс урегулирования карабахского конфликта, как бы это не нравилось Армении

БАКУ/Trend/ -Роль Турции в урегулировании мы видим как эффективную роль. Турция является братским для нас государством. Турция единственная страна мира, которая имеет государственные границы с тремя южно-кавказскими странами. Турция имеет сейчас решающее слово во многих вопросах, связанных не только с региональной проблематикой, но и в глобальном плане.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Турция также ведет абсолютно независимую внешнюю политику, и тем самым вызывает, насколько я знаю, большое раздражение у тех, кто привык всеми командовать. Поэтому Турция, как надежный партнер, друг Азербайджана, также имеющий очень тесные отношения с Россией, думаю, будет обязательно играть важную роль. Она уже эту роль играет. И то, что президенты России, Турции, министры иностранных дел, министры обороны находятся в постоянном контакте, обсуждают эти вопросы, говорит о том, что Турция уже вовлечена, как бы это не нравилось Армении, но Армения, я уверен, что вынуждена будет это признать и с этим согласиться»,- отметил глава государства.