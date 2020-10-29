Президент Ильхам Алиев: Для Армении не существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства

БАКУ/Trend/ - Посмотрите, с кем мы вынуждены воевать. Это же не существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства. Ни понимания о том, как вообще ведутся войны.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«А какое было осуждение Армении все эти годы оккупации? Было разве это осуждение, не было. Кто-нибудь разве осудил Армению за оккупацию? Да, были приняты резолюции Совета Безопасности ООН в 1993 году, да, потом нашими усилиями мы добились принятия резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Движения неприсоединения. И даже Европейского парламента. Но они создали, конечно, юридическую базу, правовую базу для урегулирования, но осуждений мы не слышали. Даже когда было ясно, что это Армения нарушила перемирие, и дня не прошло после того как согласовано было прекращение в Москве. Они ударили по Гяндже. И сейчас, через день после того, как согласовано перемирие в Вашингтоне, причем они умоляли об этом. Это же они умоляли о перемирии и в Москве и сейчас, и то, что было достигнуто в результате деятельности французской стороны. День не прошел, они обстреляли Барду. А до этого они обстреляли похоронную процессию в Тертере. Там 4 человека погибло. Это бесчеловечные действия. Это говорит о том, что посмотрите, с кем мы вынуждены воевать. Это же не существует никаких норм ни морали, ни чести, ни достоинства. Ни понимания о том, как вообще ведутся войны. Поэтому они ведут так. Знаете, любого, даже противника, врага надо в какой-то степени уважать, потому что есть же правила, в том числе ведения войн. Для армянской стороны этого не существует. Поэтому мы особо и не рассчитывали на осуждение. Нас поддерживает братская Турция. Нас открыто поддерживает Пакистан. Президент Турции, премьер-министр Пакистана неоднократно высказывали поддержку нам. Нас поддерживает много стран. Но, когда мы говорим мировое сообщество, всегда почему-то имеется в виду Западный мир. Но оттуда мы сочувствия не ждали и не ждем»,- сказал Президент Ильхам Алиев.