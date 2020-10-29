Президент Ильхам Алиев: С армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше

БАКУ/Trend/ - По нашим данным, только с армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше, а ранеными, ну, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью российскому агентству "Интерфакс".

«Что касается потерь, я могу сказать по нашим предположениям, какие потери могут быть у Армении.

Ну, посмотрите, даже чисто арифметически: уничтожено 256 танков - это на вчерашний день, каждый день эта цифра растет. Ну вот, умножьте, сколько там 3-4 человека. Это уже почти тысяча. Дальше, уничтожено более 50 БМП- примерно ясно сколько там. Сотни артиллерийских орудий. При каждом из них несколько человек. Шесть установок С-300, около 40 установок ЗРК «Оса», установки «ТОР», «КРУГ», «КУБ», более 400 грузовиков, из них большая часть уничтожена и с военнослужащими, и с боеприпасами. Вот только если это посчитать, а сколько уничтожено в окопах, мы же проходили эти окопы, линии соприкосновения - эти кадры в интернете есть. То есть, по нашим данным, только с армянской стороны потери убитыми могут быть 5 тысяч и больше, а ранеными, ну, как правило, на войне бывает больше в 2-3 раза»,- сказал глава государства.