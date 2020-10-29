Ликвидированы армянские офицеры высокого ранга - Минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении обстреляли с различных направлений позиции азербайджанских подразделений и населенные пункты Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минобороны.

Вчера в течение дня несколько раз были решительно пресечены попытки атак ВС Армении. Неся существенные потери как в боевой технике, так и в живой силе, армянская армия отступила.

В результате ответных мер азербайджанской армии были ликвидированы заместитель командующего 1-го полка общевойсковой армии полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Газарян.

Кроме того, без вести пропали офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии полковник-лейтенант Б.Асерян, командир 2-го мотострелкового полка Хунан Айрумян и заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)