Перенесена дата визита главы МИД Азербайджана в Женеву

Политика 29 октября 2020 12:37 (UTC+04:00)
Перенесена дата визита главы МИД Азербайджана в Женеву

БАКУ /Trend/ - Визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Женеву перенесен, сообщает в четверг Trend со ссылкой на главу пресс-службы МИД Азербайджана Лейлу Абдуллаеву.

В настоящее время ожидается утверждение новой даты визита.

Отметим, что на сегодня в Женеве была запланирована встреча Джейхуна Байрамова с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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