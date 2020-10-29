До настоящего времени жертвами армянского террора стали 90 мирных жителя - Генпрокурор

БАКУ /Trend/ - С 27 сентября и по сегодняшний день жертвами армянского террора стали 90 мирных азербайджанских жителя.

Об этом сегодня сказал находящийся вместе с дипкорпусом в Барде Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает в четверг Trend.

"Армения ответит за эти деяния, рано или поздно виновные будут привлечены к ответственности. Теракт, совершенный в Азербайджане, связан с его успехами на поле боя. С полной ответственностью могу сказать, что Азербайджан каждый раз добивается успехов в бою".

(Текст: Кямаля Сеидова.)