Мир много потеряет от вражды с Турцией и Азербайджаном - Ялчын Топчу в проекте АМИ TREND телемост "Баку-Стамбул" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мир много потеряет от вражды с Турцией и Азербайджаном, но, в то же время, дружба с Турцией и Азербайджаном даст миру многое.

Об этом сказал главный советник президента Турции Ялчын Топчу, выступая в проекте АМИ TREND - телемост "Баку-Стамбул", сообщает в четверг Trend.

Он отметил, что боль и горе родных и близких погибших в Азербайджане, отдается болью в сердце каждого в Турции.

По его словам, по мере усиления Баку и Анкары в регионе будет восстановлен мир и спокойствие.

(Текст: Кямаля Сеидова.)