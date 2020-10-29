В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В результате успешных боевых действий и прицельного огня азербайджанской армии по армянским вооруженным силам в армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана. Как отметили в оборонном ведомстве, согласно полученной информации, среди добровольцев и личного состава частей армянской армии участились случаи разногласий, применения оружия друг против друга, отказа от участия в боевых действиях, отступления с позиций без приказов и массового дезертирства.

Разногласия между доставленными на позицию 7-го горнострелкового полка ВС Армении добровольцами и военнослужащими-контрактниками привели к вооруженному столкновению. Есть убитые и раненые.

Высшее командование ВС Армении было проинформировано о том, что личный состав, которому надлежало продвигаться в направлении поселка Сос Ходжавендского района, отказался подчиниться команде и покинул этот район. Также попытки возвратить военнослужащих на эти территории остались безуспешными. Военнослужащие 543-го полка ВС Армении массово отказались ехать в Нагорный Карабах. Прибывшие в срочном порядке в воинскую часть военные прокуроры, пригрозив солдатам арестом, заставили их подписать обязательство о выполнении любой боевой задачи.

Аналогичный случай произошел в дислоцированной в армянском населенном пункте Коти воинской части. Военнослужащие этой части были арестованы военной полицией за отказ от участия в боевых действиях.

Несмотря на все принятые карательные меры, руководство министерства обороны Армении бессильно в пресечении отказа военнослужащих принимать участие в боевых действиях.

Причиной массового отказа армянских военнослужащих отправляться в бой являются победы армии Азебайджана на поле боя и представленные видеоматериалы об уничтожении многочисленной живой силы и военной техники точными ударами ВС Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)