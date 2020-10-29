Передача тел осуществлена при координации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ - МККК

БАКУ /Trend/ - Международный комитет Красного Креста (МККК) оказал поддержку по передаче тел комбатантов, погибших в результате недавней эскалации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщили в четверг Trend в Комитете, осуществленная сегодня операция прошла с согласия сторон. Передача прошла на государственной границе между Азербайджаном и Арменией. МККК выступил нейтральным посредником в этой гуманитарной операции.

Помимо этого, была достигнута договоренность о передаче двух гражданских лиц, задержанных в связи с конфликтом. Вчера с помощью МККК пожилая женщина была предана Азербайджаном Армении через Грузию. Состояние здоровья пожилого мужчины не позволяет совершить поездку.

"МККК в своей многолетней практике нейтрального посредника становился очевидцем того, что даже во время самых ожесточенных конфликтов стороны приходят к единому мнению как в общих гуманитарных целях, таких как передача или возвращение военнопленных, эвакуация раненых, осуществление гуманитарной деятельности по всей линии фронта, так и по передаче тел", - сказал директор МККК по евразийскому региону Мартин Шепп.

Было отмечено, что процесс передачи тел был осуществлен при координации с сопредседателями Минской группы и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

В соответствии с требованиями международного гуманитарного права конфликтующие стороны должны попытаться создать условия для возвращения тел погибших по просьбе стороны, которой они принадлежат, или их близких родственников.

Участие МККК в этом процессе заключалось в материально-технической помощи, а также в поддержке сторон в проведении операции безопасным образом и в соответствии с гуманитарными принципами.

МККК, действующий в регионе с 1992 года в связи с нагорно-карабахским конфликтом, неоднократно оказывал помощь властям в проведении таких операций. При необходимости МККК поддержит аналогичные операции и продолжит продвигать любые инициативы, связанные с пропавшими без вести.

(Текст: Турал Гарджаев Редактор: Наталья Кочнева)