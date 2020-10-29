Кадры дома, разрушенного в результате ракетного удара Армении по Геранбою (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - С утра 29 октября 2020 года Геранбойский район в различных направлениях подвергся интенсивному ракетному и артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении.
Как передает в четверг Trend, в результате попадания артиллерийского снаряда в жилой дом в селе Тапгарагоюнлу Геранбойского района примерно в 17:00 скончалась Зиядова Флора Гараш гызы, 1967 года рождения, дому нанесен значительный ущерб.
Представляем вашему вниманию кадры этого дома:
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