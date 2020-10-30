Информация армян о "сбитом" азербайджанском БПЛА является ложью - минобороны
БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о том, что якобы на линии фронта был сбит принадлежащий азербайджанской армии БПЛА, является ложью и дезинформацией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
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