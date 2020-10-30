Азербайджан обратился в Европейский суд - помощник Первого вице-президента

БАКУ /Trend/ - Азербайджан 27 октября обратился в Европейский суд.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, предает в пятницу Trend.

По его словам, в обращении был констатирован тот факт, что в результате агрессии вооруженных сил Армении в массовом порядке были нарушены права множества людей.

"Также представлены факты о нарушении Европейской конвенции по правам человека. Статья о нарушении права на жизнь позволяет рассматривать обращение Азербайджана. Апелляция будет рассмотрена в ближайшее время, и от Армении потребуют объяснений. Видео- и фотодоказательства уже представлены в Европейский суд по правам человека. В частности, международным организациям сообщили о применении кассетных боеприпасов", - добавил Эльчин Амирбеков.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)