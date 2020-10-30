Основатель Franck Muller занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Основатель Franck Muller занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана.

Об этом, как передает Trend, написал на своей странице в Twitter помощник Президента Азербайджана - заведующий по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Основатель Franck Muller Вартан Сермакес занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана. У нас будет больше фактов на местах, чтобы возбудить судебное дело против Сермакеса", - написал он.