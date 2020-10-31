На вооружении азербайджанской армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов - минобороны

БАКУ /Trend/ - Заявления Армении о якобы применении азербайджанской армией фосфорных боеприпасов безосновательны.

Об этом сообщили в субботу Trend в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Официально заявляем, что на вооружении Азербайджанской Армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов. Распространяя подобную безосновательную информацию, Армения стремится скрыть свои военные преступления, совершенные против мирного населения Азербайджана", - говорится в сообщении минобороны.