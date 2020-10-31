Президент Ильхам Алиев: Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян

БАКУ /Trend/ - Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.

«Мы подверглись этнической чистке. Когда они оккупировали Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему регионов, в этих 7 районах, в том числе Шуше, являющейся частью Нагорного Карабаха, 750 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян и не собираемся делать это, так как я сказал, что мы должны жить вместе. Это будет нелегко. Но мы должны научиться», - отметил Президент Ильхам Алиев.