Президент Ильхам Алиев: Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян
БАКУ /Trend/ - Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян.
Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD.
«Мы подверглись этнической чистке. Когда они оккупировали Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему регионов, в этих 7 районах, в том числе Шуше, являющейся частью Нагорного Карабаха, 750 тысяч азербайджанцев подверглись этнической чистке. Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян и не собираемся делать это, так как я сказал, что мы должны жить вместе. Это будет нелегко. Но мы должны научиться», - отметил Президент Ильхам Алиев.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - это не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, национальной гордости и международного права
Президент Ильхам Алиев: Я на протяжении месяца задаю вопрос откуда у Армении деньги на ведение этой войны, никакого ответа нет
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения остановилась
Ответ Президента Ильхама Алиева на заявление журналиста о турецких солдатах: Вы увидели их в Баку, а не в бою
Президент Ильхам Алиев в ответ вопросу журналиста о демократии: Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие
Президент Ильхам Алиев: Мы трижды согласились на прекращение огня, что свидетельствует о нашей воле решить данный вопрос политическим путем
Президент Ильхам Алиев: Именно мы подверглись этнической чистке. Мы не проводили этнической чистки против армян
Президент Ильхам Алиев: Мы освобождаем территории не бомбами, одно за другим мы освобождаем территории, села, города силой бойцов
Президент Ильхам Алиев: До сих пор организации «Human Rights Watch» и «Amnesty International» были весьма агрессивны в отношении Азербайджана
По состоянию на 10:00 явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 8,33 процента - ЦИК Грузии
Переданная Армении 85-летняя женщина подвергается в этой стране психологическим и физическим истязаниям - помощник Президента Азербайджана
Будучи безнаказанными за Ходжалинский геноцид, армяне продолжают свои военные преступления - депутат
Информация об обстреле азербайджанской армией Шуши является очередной ложью армян - минобороны Азербайджана
Европейские дипломаты посетят для наблюдения за парламентскими выборами более 1 000 участков в Грузии
На вооружении азербайджанской армии нет запрещенного международным правом оружия и боеприпасов - минобороны
По огневым точкам ВС Армении, с которых подвергался артиллерийскому обстрелу Губадлы, был открыт ответный огонь - минобороны
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу территорию Тертерского, Агдамского и Агджабединского районов - минобороны
Основатель Franck Muller занимался незаконной разведкой золота в оккупированном Кельбаджарском районе и селе Веджнали Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Партия правых экстремистов: руководитель группировки Зуаве-Париж отправляется воевать в Нагорный Карабах
В Modern Diplomacy опубликована статья, посвященная систематическому уничтожению Арменией культурного наследия Нагорного Карабаха