Президент Ильхам Алиев в ответ вопросу журналиста о демократии: Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие

БАКУ /Trend/ - Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие, ваша конная полиция избивает их, привлекаете собак, и это считается демократией.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD:

Вы считаете Азербайджан образцом демократии?

- Нет, никогда. А вы назовете свою страну образцом демократии?

- В определенном смысле, да.

- Но вы же запрещаете проводить оппозиционные демонстрации.

- Нет, это не так.

- Да, да. Экстремистская – забыл название, - которая хочет провести демонстрацию. Вы запретили им это.

- Я не знаю об этом. Хочу сказать, что демонстрации проводились даже в период коронавирусной пандемии.

- Нет, это было раньше. Мы не являемся примером и не представляем себя таковыми. Но есть страны, которые вроде представляют себя такими, но они убивают протестующих. Знаете ли вы, сколько человек было убито в ходе протестов «желтых жилетов»? Знаете, были убиты более 10 человек.

- Но мы не говорим о Франции.

- Нет, давайте поговорим о Европе.

- Об Азербайджане…

- Нет, давайте поговорим о тех, кто ведет себя так, будто они демократы. Мы не ведем себя так. Да, у нас есть недостатки.

- Я спрошу об этом у господина Макрона.

- Но протестующие были убиты, протестующих убили на улице – были убиты 10 человек. Мы видим, как в вашей Европе избиваются протестующие, ваша конная полиция избивает их, привлекаете собак, и это считается демократией.