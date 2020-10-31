Ответ Президента Ильхама Алиева на заявление журналиста о турецких солдатах: Вы увидели их в Баку, а не в бою

БАКУ /Trend/ - Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО «Партнерство ради мира». Здесь нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD:

Страна, откуда я в данный момент приехал – Турция. Насколько она имеет для вас значение в этих военных операциях, в этой войне? Здесь были турецкие солдаты. Вчера мы беседовали с некоторыми из них. Они говорят, что являются уроженцами Турции.

- Вы поговорили с солдатами?

- Да.

- На поле боя?

- Нет, не на поле боя.

- А где?

- В городе Баку.

- Они воюют здесь, в Баку?

- Нет, нет. Несмотря на это, они здесь.

- Сейчас здесь могут быть и немецкие солдаты.

- Вы проводите совместные военные учения…

- Да, да, проводим.

- Если в этот конфликт будет вовлечена третья страна, ожидаете ли Вы помощь от Турции?

- Мы не хотим вовлечения какой-либо третьей страны. Мы не видим, чтобы какая-то страна могла быть вовлечена. Потому что окружающие нас страны являются нашими партнерами и друзьями. Мы знаем, что армяне хотят вовлечь некоторых из них в этот бой, но уверен, что этого не произойдет. Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее. Турецкие солдаты могут быть здесь, да. В прошлом году мы провели 10 совместных военных учений. Но у нас бывают многочисленные учения и с другими странами. Мы являемся частью программы НАТО «Партнерство ради мира». Здесь нет ничего странного. Вы увидели их в Баку, а не в бою.