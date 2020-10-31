Армения умышленно поджигает леса в Шуше - помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении совершают умышленные поджоги лесов Шуши. Цель - посредством экологического террора создать помехи для БПЛА Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, не исключено, что Армения для того, чтобы вызвать пожары в лесах Шуши, использует запрещенный белый фосфор.

"Министерство обороны Азербайджана, исходя из разведданных, сообщило, что Армения в больших объемах доставила груз фосфорного состава в направлении Ходжавенда", - сказал Хикмет Гаджиев.

(Текст: Турал Гараджаев)