Армения умышленно поджигает леса в Шуше - помощник Президента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Вооруженные силы Армении совершают умышленные поджоги лесов Шуши. Цель - посредством экологического террора создать помехи для БПЛА Вооруженных сил Азербайджана.
Как передает в субботу Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
По его словам, не исключено, что Армения для того, чтобы вызвать пожары в лесах Шуши, использует запрещенный белый фосфор.
"Министерство обороны Азербайджана, исходя из разведданных, сообщило, что Армения в больших объемах доставила груз фосфорного состава в направлении Ходжавенда", - сказал Хикмет Гаджиев.
(Текст: Турал Гараджаев)
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