Эльчин Амирбеков индийским СМИ: Незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий будет положен конец

БАКУ /Trend/ - В двух интервью популярному индийскому телеканалу ТV9 и информационному агентству Navbharat Times помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики Эльчин Амирбеков проинформировал индийскую общественность о последних событиях в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Trend, Амирбеков, отметив, что руководство Армении, развязавшее 27 сентября очередную военную агрессию против Азербайджана и терпящее на поле боя унизительное поражение, вовсе не заинтересовано в прекращении огня и поиске мирного урегулирования конфликта. Э.Амирбеков подробно остановился на бесчеловечном поведении военно-политического руководства страны-агрессора, продолжающего преступную практику ракетных и артиллерийских обстрелов азербайджанского гражданского населения, проживающего в городах и селах, удаленных от зоны боевых действий.

Злоупотребляя безнаказанностью со стороны безмолвствующего международного сообщества, руководство Армении и созданный ею на оккупированных землях Азербайджана преступный марионеточный режим продолжают совершать военные преступления, террористические акты и преступления против человечности, которые привели с момента возобновления боевых действий к гибели 91 и ранениям разной степени тяжести более 400 мирных азербайджанских граждан. В ходе нанесения ракетных ударов по гражданскому населению Барды и Тертера из реактивных систем залпового огня СМЕРЧ, подчеркнул Э.Амирбеков, армянская сторона использовала запрещенные международными конвенциями кассетные бомбы, что подтвердили международные неправительственные организации «Amnesty International” и “Human Rights Watch”, приглашенные азербайджанской стороной для сбора данных и фиксации всех военных преступлений и нарушений Арменией международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 г. Помощник Первого вице-президента также сообщил, что ракетные обстрелы Арменией Барды, Тертера и Геранбоя имели место накануне организованной сопредседателями Минской группы ОБСЕ встречи министров иностранных дел двух стран в Женеве, что еще раз свидетельствует о бесстыдном лицемерии и вероломстве страны-агрессора.

Иррациональное, непредсказуемое, а посему и опасное поведение армянского премьер-министра Пашиняна приводит с каждым днем все к большему количеству жертв, в том числе и среди мирного гражданского населения. В связи с этим, в отсутствие каких-либо действенных шагов со стороны международного сообщества, направленных на прекращение Арменией агрессии против Азербайджана, у Баку не остается никаких других вариантов, кроме как своими силами в кратчайшие сроки завершить начатую 27 сентября в рамках контрнаступления операцию по принуждению Армении к миру и положить конец незаконной оккупации исконных азербайджанских территорий, заключил Э.Амирбеков.