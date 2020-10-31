Информация об обстреле армянской территории полная ложь и является очередной провокацией - минобороны Азербайджана

Политика 31 октября 2020 23:27 (UTC+04:00)
Информация об обстреле армянской территории полная ложь и является очередной провокацией - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о раненых и большом количествее разрушений в результате якобы обстрела села Давид Бек близ армянского города Гафан с территории Губадлинского района Азербайджана является ложью и очередной провокацией.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, противник, разместивший на Губадлинском участке армяно-азербайджанской государственной границы артиллерийские огневые точки на глубине 4-5 километра, в течение дня интенсивно обстреливал освобожденные села Губадлинского района и подразделения азербайджанской армии. Были приняты адекватные меры против этих огневых точек противника лишь в пределах наших границ.

"Еще раз заявляем, что у Азербайджана нет никакой военной цели в Армении. Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность Азербайджана в рамках признанных мировым сообществом границах нашей страны", - отметили в минобороны.

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