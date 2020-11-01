Турция рядом с Азербайджаном – Реджеп Тайип Эрдоган
БАКУ/Trend/ - Турция была и будет рядом с Азербайджаном, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам Эрдогана, Азербайджан является братской для Турции страной.
«Турция не оставит своих братьев в Азербайджане», - сказал Эрдоган.
Лента новостей
Если противник хочет с нами воевать, то пусть делает это на поле боя – композитор песни "Ya Qarabağ, ya ölüm!"
Намерение Армении перевести нагорно-карабахский конфликт в религиозную плоскость одна из ее последних надежд - эксперт
Армения не продемонстрировала ни одного эпизода с поражением вертолётов ВВС Азербайджана – российское издание
Незаконная деятельность Армении на оккупированных территориях Азербайджана и освобожденное от оккупации месторождение золота Веджнели (ВИДЕО)
Факты о террористических провокациях Армении доведены до стран-партнеров и международных организаций
Информация об обстреле армянской территории полная ложь и является очередной провокацией - минобороны Азербайджана
Эльчин Амирбеков индийским СМИ: Незаконной оккупации Арменией азербайджанских территорий будет положен конец
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа и выведены из строя военно-транспортные средства ВС Армении (ВИДЕО)
В результате военных провокаций Армении с 27 сентября погиб 91, ранены 404 мирных жителя Азербайджана - Генпрокуратура
Армения наносит удары по населенным пунктам Азербайджана и после обращения сопредседателей МГ ОБСЕ - МИД
Атаки Армении на гражданское население должны восприниматься как военные преступления против человечности - МИД Азербайджана
Несмотря на военные провокации Армении и коронавирус, экономика Азербайджана продолжает развиваться - Вюсал Гасымлы
В результате армянской агрессии нанесен ущерб 17 религиозным памятникам, в том числе церкви - Вюсал Гасымлы
Азербайджан начинает строить нормальную жизнь на освобожденных от армянской оккупации территориях - депутат
В день проведения Женевских встреч армянские ВС выпустили по районам Азербайджана свыше 200 снарядов - помощник Президента
Азербайджанская армия восстанавливает территориальную целостность нашей страны - помощник Президента
Президент Ильхам Алиев: Нагорный Карабах - это не вопрос ресурсов, это – вопрос справедливости, национальной гордости и международного права
Президент Ильхам Алиев: Я на протяжении месяца задаю вопрос откуда у Армении деньги на ведение этой войны, никакого ответа нет
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь прекращения войны заключается в том, чтобы Армения остановилась