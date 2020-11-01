Турция рядом с Азербайджаном – Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ/Trend/ - Турция была и будет рядом с Азербайджаном, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Азербайджан является братской для Турции страной.

«Турция не оставит своих братьев в Азербайджане», - сказал Эрдоган.