Граждане Ливана армянского происхождения участвуют в боевых действиях в Карабахе - Reuters

БАКУ /Trend/ - Агентство Reuters опубликовало статью, в которой рассказывается, как лица армянского происхождения, являющиеся гражданами других стран, приезжают в Армению для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает Trend.

В статье под названием «Несмотря на беды Ливана, армяне бросаются в бой за Нагорный Карабах» автор пишет, что, когда финансовый кризис в Ливане вынудил некоего Варткеса этим летом уехать в Армению, он даже представить себе не мог, что добровольно пойдет воевать в Нагорном Карабахе.

«Я хотел пойти той же ночью. Я чувствую, что должен сделать что-то для страны», - цитирует Reuters Варткеса, который попросил не называть его фамилию.

«Представитель министерства обороны Армении сказал, что многие представители диаспоры подали заявки на добровольное участие в боях, не назвав при этом точного числа. Сотни людей из Аргентины и США поспешили обратно в Армению для боевой подготовки», - говорится в статье.

Боевой инструктор в Ереване Карапет Агаджанян, который обучает местных и иностранных добровольцев, сказал Reuters, что около 10 ливанских армян прошли подготовку в его лагере. Он сказал, что они прибыли из Бейрута после того, как в конце сентября начались боевые действия, чтобы отправиться на передовую, сообщает агентство.

«В этом месяце мы почтили память одного из своих погибших в бою, Кеворка Хаджяна, оперного певца, уроженца ливанского городка, жившего в Армении. 74-летняя мать певца Соссе Хаджян сказала, что целыми днями смотрела телевизор. Но она не знала, что ее сын был на фронте, пока ее брат не сообщил о его смерти», - написало агентство.

Президент Армении Армен Саркисян 1 октября признал, что армяне из разных стран принимают участие в боях в Нагорном Карабахе. Об этом Саркисян заявил в эфире телеканала Al Jazeera TV.

«Это этнические армяне и нет ничего плохого в том, что они воюют в Нагорном Карабахе, несмотря на то, что являются гражданами разных стран. Мы допускаем участие армян из разных стран в боевых действиях на линии фронта», - сказал он.

(Редактор: Юсиф Агаев)