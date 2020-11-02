Помощник Президента Азербайджана разоблачил неудачный армянский фейк (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на своей странице в Twitter разоблачил неудачный фейк Армении.

Как сообщает Trend, Гаджиев поделился двумя фотографиями и написал следующее: "Фото 1: Село Алескерли Тертерского района Азербайджана подверглось обстрелу со стороны Армении. Я поделился им как фото дня. Часть двигателя армянской ракеты «Смерч» входит в землю.

Фото 2: Неудачный армянский фейк. Они даже забыли очистить паутину".

(Редактор: Юсиф Агаев)