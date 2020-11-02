Обиженный Пашинян, или Москва слезам не верит

БАКУ /Trend/ - Все началось с уличных шествий, демократических выкриков и популистских заявлений. Никому и в голову не приходило, что этот жгучий коктейль в "исполнении" Пашиняна станет угрозой для самого армянского государства. Его предостерегали, убеждали в неправильности курса. Но он от этого становился только еще агрессивней. Пьяный хоровод в Шуше лишний раз доказал актуальность поговорки, в которой упоминается горбатый и могила. Своей пляской армянский премьер переполнил чашу терпения Азербайджана, он думал, что все это сойдет ему с рук. Но не тут-то было...

Если вспомнить период прихода к власти Пашиняна, то можно с уверенностью сказать, что он боялся режима хунты в Карабахе. Хотя и звучали слова поддержки, он всеми возможными способами пытался ставить палки в колеса людей, время которых уже уходило. К примеру, с одной стороны заявляя Азербайджану, мол нагорно-карабахский вопрос не в нашей компетенции, договаривайтесь с т.н. "властями" в т.н. "нкр", с другой стороны Пашинян проводил репрессивную политику в отношении представителей карабахского клана. Тот же самый Кочарян, славившийся верностью "старшему брату", был арестован. Все понимали, что это не понравится "брату" и не просчитались. Хотя, это не было продемонстрировано наглядно, "старший брат" разозлился не на шутку.

Пашинян все чаще совершал визиты в Нагорный Карабах, налаживал тесные контакты с так называемым "руководством", военнослужащими, даже с гражданским населением. Оказывается, Пашинян исподтишка рыл яму для "главы" так называемого "режима" Бако Саакяна. И как только подвернулся удобный случай, 31 марта 2020 года в Нагорном Карабахе было проведено шоу "президентские выборы". Разумеется, ни одно государство и международная организация не признали эти "выборы". Однако Пашинян добился своего - Араик Арутюнян сместил на воображаемом "президентском кресле" Бако Саакяна. После этого началось самое худшее. Были озвучены "судьбоносные" для Армении заявления. В попытке как-то устрашить Азербайджан Пашинян не воздержался от агрессии против гражданских лиц на государственной границе с Азербайджаном - в Товузском районе в июле 2020 года.

Он настолько был увлечен карабахскими грезами, что рассматривал этот азербайджанский регион как пожизненный источник дохода и место, где временами можно в пьяном виде пройтись хороводом. Но не тут-то было...

27 сентября "самоуверенного лидера" армянского народа разбудил тревожный звонок Арутюняна, который сообщил, что Азербайджан начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации Армении. С тех пор, видимо, Пашинян все еще не может отоспаться. Он каждый раз выглядит более уставшим, подавленным и изнуренным. Его залила лава из вулкана переполнившейся чаши терпения Азербайджана. Не то что спать, наверняка и кусок в горло не идет.

Чем больше продвигается азербайджанская армия в Карабахе, тем больше воплощаются в жизнь самые ужасные ночные кошмары Пашиняна. Уже ведь и слезами не поможешь - Москва слезам не верит.

Всем уже и так ясно, что нынешние события произошли по вине самого "темпераментного лидера из толпы". Теперь и Сорос не поможет. К своему великому сожалению, Пашинян никогда не рассматривал развитие событий в русле, которое наблюдается сегодня. Осталось недолго - поживем увидим, развязка не за горами...

Эльгюн Мансимов

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(Редактор: Юсиф Агаев)