Вице-премьер Азербайджана принял делегацию во главе с Бинали Йылдырымом (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Исполнительном секретариате правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) прошла встреча вице-премьера, зампредседателя-исполнительного секретаря партии Али Ахмедова с членами находящейся в Азербайджане делегации во главе с экс-премьером, экс-спикером Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырымом, сообщает в понедельник Trend.

Во встрече участвовали председатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, а также Джалал Адан - председатель фракции в турецком парламенте Националистической партии Турции, находящейся в союзе с правящей Партией справедливости и развития, сын Бинали Йылдырыма Эркам Йылдырым и ректор Университета Бозок, профессор Кюршад Зорлу.

Ахмедов назвал этот визит примером прочных связей между двумя странами, отметив, что весь мир является свидетелем азербайджано-турецкого братства и исторической дружбы двух стран, и в частности поддержки Турцией справедливой борьбы Азербайджана: «Весь мир видит, что рядом с Азербайджаном, который сегодня ведет борьбу за правое дело, находится такое большое государство, как Турция, и это также месседж миру. Это наглядный пример моральной и политической поддержки, оказываемой Президентом Турции, другими официальными лицами, всем турецким обществом нашей стране. Данная поддержка укрепляет силу и мощь Азербайджана. Наряду с тем, что этот визит - наглядный пример азербайджано-турецкого братства, он также является показателем поддержки, которую Турция оказывает Азербайджану с 27 сентября по сегодняшний день. И азербайджанский народ очень высоко ценит эту поддержку».

Вице-премьер также сказал, что азербайджанский народ опечален многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения, произошедшего в Измире, выразил соболезнования близким погибших и пожелал исцеления пострадавшим.

Выразив удовлетворение визитом в братский Азербайджан, Бинали Йылдырым пожелал успехов азербайджанскому народу, ведущему великую борьбу по освобождению своих земель от оккупации. Йылдырым выразил соболезнования близким погибших военнослужащих и гражданских лиц, пожелал скорейшего исцеления раненым. Он отметил, что в течение почти 30 лет Армения удерживала под оккупацией 20 процентов азербайджанских земель, и все эти годы данная проблема не находила своего решения: «Турция всегда была сторонницей освобождения Карабаха от армянской оккупации и возвращения азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли. Дипломатические переговоры, которые до сегодняшнего дня проводились с этой целью, были безрезультатны. К сожалению, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предпринимали никаких шагов против захватнической Армении, пустили ситуацию на самотек, с тем, чтобы проблема была забыта. В результате ситуация дошла до того, что Азербайджан начал справедливую войну за освобождение своих земель от оккупации, и в ходе этой битвы Азербайджан пишет историю».

Сказав, что турецкий народ всегда поддерживал Азербайджан, Йылдырым напомнил о поддержке, оказанной 102 года назад Кавказской исламской армией под предводительством Нуру Паши. Он подчеркнул, что Турция всегда будет рядом с Азербайджаном.

Йылдырым добавил, что высоко ценит поддержку азербайджанским народом турецкого народа в связи с землетрясением, произошедшим в Измире.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что во встрече также приняли участие посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, заместитель исполнительного секретаря ПЕА, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, глава Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Турция Милли Меджлиса, руководитель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, зампредседателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, завотделом международных связей ПЕА Севиндж Фаталиева и депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)