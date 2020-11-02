Деятельность армянской стороны пресекается незамедлительно - министерство обороны

БАКУ /Trend/ - Благодаря бдительности нашей армии деятельность армянской стороны пресекается незамедлительно.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он сказал, что азербайджанский солдат уничтожает врага на поле боя.

"Азербайджанская армия рушит миф об армянской армии. Победа за нами!", - отметил Анар Эйвазов.

(Редактор: Наталья Кочнева)