ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на армяно-азербайджанской границе

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из минометов и стрелкового оружия позиции азербайджанской армии на армяно-азербайджанской границе.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на минобороны Азербайджана, 3 ноября с 00:25 до 04:45 позиции воинских подразделений Азербайджана, расположенные в Товузском, Гедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана, обстреливались из Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

(Редактор: Натаван Эфендиева)