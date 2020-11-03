Командир полка ВС Армении дезертировал с поля боя - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Огневым ударом по 2-му мотострелковому полку ВС Армении, привлеченному к боевым действиям на Ходжавендском направлении фронта, было уничтожено и выведено из строя большое количество личного состава и военной техники армянских войск, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.

Также стало известно, что командир полка дезертировал, а военнослужащие артиллерийского дивизиона Д-20 пропали без вести.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)