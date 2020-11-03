Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса будет проведено 6 ноября

БАКУ /Trend/ - Стало известно время и повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса (парламента), сообщает во вторник Trend со ссылкой на отдел печати и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Очередное заседание парламента состоится 6 ноября.

В повестку заседания включены 7 вопросов, среди которых законопроекты о внесении поправок в законы «Об образовании», «О профессиональном образовании» и «О медицинском страховании».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)