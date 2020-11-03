Уничтожен командир отдельного бронетанкового батальона ВС Армении - Минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несколько танков противника были выведены из строя на оборонительном участке 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении, дислоцированной на Агдеринском направлении фронта.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана.

В министерстве добавили, что в результате предпринятых нашими подразделениями мер уничтожен командир 77-го отдельного бронетанкового батальона подполковник Нельсон Акопджанян.

(Редактор: Наталья Кочнева)