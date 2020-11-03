Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района - помощник Президента Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает использовать снаряды с белым фосфором против мирных жителей Тертерского района Азербайджан.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, неразорвавшийся фосфорный снаряд был нейтрализован со стороны ANAMA.

"Оружие, содержащее белый фосфор, чрезвычайно токсично при вдыхании, проглатывании или поглощении через обожженные участки и может иметь серьезные негативные последствия для здоровья человека. Такое оружие вызывает тяжелые термические и химические ожоги от частичной до полной. В Армении использовались неразорвавшиеся боеприпасы с фосфором.

Нападения на гражданских лиц или гражданские объекты, а также на леса или другие виды растительного покрова снарядами с белым фосфором запрещено Протоколом III о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия к Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия от 1980 г.", - отметил он.