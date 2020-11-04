Поддержка территориальной целостности Азербайджана религиозным лидером Ирана - отражение принципиальной позиции этой страны - экс-посол

БАКУ /Trend/ - Обращение религиозного лидера Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи о поддержке территориальной целостности Азербайджана, в котором подчеркнуто, что Армения должна освободить оккупированные территории, является принципиальной позицией Тегерана.

Об этом в среду сказал Trend экс-посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин.

По словам экс-посла, в международном праве поддержка территориальной целостности стран является основным принципом, поэтому страна, чья территория оккупирована, вправе бороться за ее освобождение.

Он напомнил, что в 8-летней войне (1980-1988) Иран вел борьбу за освобождение оккупированных территорий.

Экс-посол также добавил, что все страны должны морально, либо в иной форме поддерживать страну, чьи территории оккупированы, чтобы она смогла освободить свои земли от оккупации: "Поэтому обращение религиозного лидера Ирана абсолютно принципиально отражает позицию нашей страны".

Напомним, что 3 ноября 2020 года религиозный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении заявил, что Армения должна вернуть Азербайджану все оккупированные территории.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)