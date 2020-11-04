Азербайджан не только побеждает Армению, но и нейтрализует влияние тех, кто оказывает ей поддержку - Рамиль Усубов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан сегодня обладает такой мощью, что не только побеждает Армению, но и нейтрализует влияние тех, кто оказывает ей поддержку.

Как передает в среду Trend, об этом сказал председатель Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Он сообщил, что в 90-е годы тысячи граждан Азербайджана, вместе с сотрудниками органов внутренних дел, воевали и стали шехидами в боях за Родину, за народ, за Карабах.

"Мы хорошо помним настроение и боевой дух не только наших вооруженных сил, но и нашего народа. Что же изменилось с тех пор? Народ остался таким же, у наших граждан, в том числе у военных, и тогда был высокий боевой дух, любовь к Родине, решимость идти до победного конца. Не хватало только мощного лидера, честного руководителя, одаренного полководца. Тогда этого не было. Но теперь все это есть, благодаря чему мы видим реальные результаты", - сказал Рамиль Усубов.

Он отметил, что в те годы, по поручению политического руководства страны, наши танки шли по улицам Баку, а не наступали на карабахском фронте.

"Вместо того, чтобы защищать наши населенные пункты в Карабахе и атаковать врага, батальоны охраняли здесь штаб-квартиры политических партий и пытались захватить здания центральных органов исполнительной власти. А страна-оккупант, воспользовавшись этим хаосом, проводила политику агрессии: Армения без азербайджанцев, Карабах без азербайджанцев, этнические чистки и геноцид.

Великий лидер Гейдар Алиев остановил этот процесс, разрушавший нашу государственность, а наш победоносный Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев превратил побежденную армию 90-х годов в одну из сильнейших армий в современном мире. Если сравнивать, то самая большая разница заключается в этом.

Одним словом, Азербайджан проходит трудный, но славный путь от национального спасения до общенациональной победы", - добавил Рамиль Усубов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)