Восстановление территориальной целостности - неотъемлемое право Азербайджана - президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Восстановление территориальной целостности - неотъемлемое право Азербайджана.

Об этом на заседании Кабинета министров сказал президент Ирана Хасан Рухани, сообщает в среду Trend

По словам Рухани, в связи с этим МИД Ирана предложил свой план Азербайджану, Армении, России и Турции.

Как отметил президент Хасан Рухани, Иран надеется, что этот план положит конец противостоянию и приведет к миру в регионе.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)