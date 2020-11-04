Мы гордимся тем, что Турция во всем поддерживает Азербайджан - депутат

БАКУ /Trend/ - Как подчеркивал Президент Ильхам Алиев, сегодня в мире нет стран, более близких друг другу, чем Азербайджан и Турция.

Об этом в среду сказал Trend член комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса (парламент), член парламентской делегации в ПА СНГ Айдын Мирзазаде.

По его словам, азербайджано-турецкая дружба обладает давней историей.

"Мы воплощаем в реальность крылатую фразу "Одна нация, два государства". Мы гордимся, что Турция постоянно поддерживает Азербайджан во всех вопросах, это является проявлением дружбы на самом высоком уровне. Так же относится к братскому государству и Азербайджан", - сказал Мирзазаде.

Депутат отметил, что шаги, предпринимаемые с 27 сентября Азербайджаном по освобождению оккупированных Арменией земель, привлекли внимание всего человечества.

"В этом плане прогрессивные силы мира сегодня на стороне Азербайджана. Турция всегда поддерживала позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху. Мы никогда не забудем этого. Сегодня Вооруженные силы Азербайджана восстанавливают территориальную целостность нашей страны.

Хотя Азербайджан небольшая страна, он показывает всему миру пример того, как надо решать собственные проблемы. Несомненно, моральная и политическая поддержка Турции в этом вопросе крайне важна для Азербайджана. Выражаем нашу признательность народу и руководству Турции за эту поддержку", - добавил Айдын Мирзазаде.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)