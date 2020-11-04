Атакам ВС Армении подверглись 13 городов Азербайджана вне зоны конфликта - мониторинговая группа

БАКУ /Trend/ - Мониторинговая группа правозащитных организаций Азербайджана назвала некоторые из военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении против гражданских лиц в населенных пунктах Азербайджана начиная с 27 сентября.

Как передает в среду Trend, выступая в ходе брифинга по этому поводу, председатель Общественного объединения гуманитарных исследований Аваз Гасанов представил общественности отчет об этом.

В отчете подчеркивается, что обстрел вооруженными силами Армении населенных пунктов вне зоны конфликта является одним из самых тяжких преступлений в ходе продолжающейся войны. Грубо нарушив положения 3-го пункта IV Женевской конвенции от 1949 года, армянская сторона обстреляла населенные пункты Азербайджана, расположенные далеко от зоны конфликта, с использованием запрещенных боеприпасов, тем самым совершила военные преступления против человечности.

Было отмечено, что в результате агрессии армянской стороны против мирных жителей были совершено следующие преступления:

1. В различное время 13 городов Азербайджана вне зоны конфликта подверглись ракетным атакам из установок "Смерч" и "Град".

2. Городу Тертер и 36 населенным пунктам Тертерского района нанесен колоссальный ущерб.

3. Взяты на прицел важные энергетические проекты и нефтепроводы, которые обеспечивают энергобезопасность стран ЕС.

4. В результате ракетных атак на мирные города разрушены и повреждены школьные здания, больницы и другие социальные объекты.

5. В результате армянской агрессии убит 91 человек, в том числе 18 женщин и 14 детей.

6. Ранены свыше 400 человек, из них 69 женщин и 32 ребенка.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)