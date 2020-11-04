Наши подразделения уничтожают ВС Армении даже в самом глубоком тылу - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Наши подразделения уничтожают ВС Армении, которые пытаются противостоять азербайджанской армии в асимметричной форме, даже в самом глубоком тылу.

Как передает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего брифинга сказал пресс-секретарь министерства обороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он сказал, что азербайджанская армия по приказу Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики, Президента Ильхама Алиева продолжает наступать и освобождать от оккупации наши земли.

"Военно-политическое руководство Армении, навязывая свое ложное мнение о наших целях, пытается поднять армянскую общественность на борьбу с армией Азербайджана. Присоединяющиеся к боевым действиям армянские боевики уничтожаются, обращаются в бегство, пропадают вез вести или попадают в плен. Армия Азербайджана борется с коварным противником, который скрывается в детских садах, школах и других гражданских объектах", - сказал Анар Эйвазов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)