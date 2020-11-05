Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена - депутат

БАКУ /Trend/ - В Шуше 98 процентов населения составляли азербайджанцы. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. В Ханкенди и Гадруте также компактно проживали азербайджанцы, а Ходжалы на 100 процентов был заселен азербайджанцами. Армяне совершили в Ходжалы геноцид, азербайджанское население Нагорного Карабаха подверглось этнической чистке и пыткам, было изгнано из своих домов или убито.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

Он сообщил, что 200 лет назад в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях армяне вообще не жили.

"Их привезли из Восточной Анатолии и Ирана, чтобы изменить религиозный и этнический состав региона. Азербайджанский народ всегда жил в этом регионе. Сегодня в Баку в мире и спокойствии живут тысячи армян. Азербайджан предлагает модель мирного сосуществования и в Нагорном Карабахе. Азербайджан отличается от Армении тем, что сегодня он является одним из центров толерантности и мультикультурализма в мире. Между проживающими в Азербайджане народами и представителями разных религий всегда были мир и взаимопонимание.

Армяне, проживающие на освобожденных землях, будут жить хорошо. В Азербайджане для этого будут созданы все условия. Утверждения Армении о том, что армянское население будет подвергнуто геноциду со стороны Азербайджана, безосновательны и ложны. Если это действительно было бы так, то в этом случае тысячи армян в Азербайджане не жили бы сегодня в мире и спокойствии.

Подобными утверждениями Армения всегда пытается оправдать свою ложь. Истинная сущность Армении уже разоблачена, мировая общественность признает ее преступником, детоубийцей. Сегодня 99% населения Армении - армяне. Проживающие здесь представители других наций и религий находятся под постоянным давлением. Все памятники, мечети, святыни и кладбища, принадлежащие азербайджанцам в Армении, полностью разрушены. Это яркий пример армянского вандализма. К сожалению, до сих пор никто не осудил Армению за эти преступления.

Мировое сообщество должно положить конец двойным стандартам и помешать Армении совершать эти преступления. Основная причина преступлений Армении в том, что она до сих пор остается безнаказанной. Если бы в отношении Армении вовремя были введены санкции, она не совершила бы столько преступлений и азербайджанские земли не оставались бы под оккупацией столько лет", - добавил Джейхун Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)