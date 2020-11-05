В правительстве Армении нет единой позиции - Пашинян потерял контроль

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян, проигравший доблестной азербайджанской армии на поле боя, потерял голову и делает странные заявления. Сначала он сказал, что урегулирование конфликта путем переговоров невозможно, и он будет вести войну до конца, затем он меняет свое мнение и умоляет мировых лидеров посодействовать в мирном урегулировании, при этом заявляет о невозможности участия Турции в переговорном процессе.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, некоторые, относительно вменяемые политики в Армении, способные трезво оценить реальную ситуацию, высказывают отдельные конструктивные идеи, чтобы выйти из жалкого положения.

"В частности, президент Армении Армен Саркисян, в отличие от Пашиняна, сказал, что совместное сотрудничество между Россией и Турцией в разрешении проблемы может способствовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Разногласия в руководстве Армении говорят о том, что Пашинян потерял контроль над ситуацией, 40-дневная война с Азербайджаном изменила реалии урегулирования конфликта.

Наша победоносная армия в короткие сроки сделала то, что Минская группа ОБСЕ не смогла сделать за 27 лет, она полностью разгромила армян. Как президент, Армен Саркисян понимает, что сегодня урегулирование конфликта и стабильность в регионе возможны благодаря не деятельности Минской группы, два из трех сопредседателей которой находятся далеко от наших стран, а при непосредственном участии соседних стран.

Россия уже приняла возможность формата 2 + 2 и заявила, что краткосрочное решение конфликта путем переговоров возможно при сотрудничестве Турции и России. Реальность такова, что каждый день войны приближает Армению к пропасти и армянские политики вынуждены смириться с этой реальностью. Армянская сторона также начала понимать, что единственный выход из конфликта - это вывод оккупантов с территории нашей страны.

Если Пашинян и его сторонники не примут формат 2 + 2, в ближайшее время в Армении неизбежен очередной переворот. Поэтому Пашинян должен согласиться с президентом Арменом Саркисяном", - добавил Азер Бадамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)