В ближайшее время в Ереване может произойти вооруженный мятеж - депутат

БАКУ /Trend/ - Внутренняя ситуация в Армении находится на грани выхода из-под контроля. Поражения, которые потерпели вооруженные силы Армении в ходе боев, коренным образом изменили общественно-политическую ситуацию в стране.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

Депутат сказал, что сегодня ходят слухи о том, что либо в Армении произойдет очередная революция, либо правительственный переворот.

"В числе лиц, способных осуществить переворот, упоминаются имена представителей военной элиты Армении. Недавнее увольнение Пашиняном командующего внутренними войсками, главы службы национальной безопасности, а также увольнение многих генералов, в частности получивших образование в России, в первую очередь связано с тем, что Пашинян печется о своей шкуре и хочет предпринять превентивные шаги, чтобы его не свергли в результате военного переворота.

На днях также широко распространилась информация о том, что в последнее время из Нагорного Карабаха в Армению перевозится вооружение, и что оно, якобы, понадобится в ходе масштабного вооруженного столкновения между сторонниками Пашиняна, то есть выходцами из Армении, и армянами из карабахского клана.

То есть, карабахский клан и приближенные к этому клану военнослужащие, в настоящее время заняты транспортировкой вооружения из Нагорного Карабаха в Армению. Это показывает, что в скором времени в Армении может произойти либо военное противостояние, либо военный мятеж.

Сегодня в самой столице Армении могут быть возведены баррикады и вырыты окопы. Широко распространена информация о том, что с одной стороны этих окопов будут стоять выходцы из Армении, а с другой - представители и сторонники карабахского клана, и это кажется весьма вероятным", - добавил Эльман Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)