Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная Прокуратура Азербайджана продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера Республики Армения, поддерживающей терроризм на государственном уровне и использующей терроризм в качестве одного из основных инструментов своей агрессивной политики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

В рамках этих мер Генеральной Прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными лидером группировки «Союз добровольцев Крыма» Мартояном Арменом Гамлетовичем (также известный как Самвел) и другими лицами против Азербайджана.



В ходе расследования было установлено, что лидер группировки «Союз добровольцев Крыма» Мартоян Армен Гамлетович (Самвел) и члены данной группировки, обсудив в октябре 2020-го года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, а также с "руководителями" марионеточного режима, созданного в Нагорном Карабахе и вступив с ними в преступную связь, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории, и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников для совершения терактов против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджана, участвующих в антитеррористических операциях.



Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана, используя боеприпасы и военную технику, совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.



По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.



В настоящее время по указанному уголовному делу генеральной прокуратурой Азербайджана подготавливается запрос о правовой помощи соответствующим государственным органам Российской Федерации.



Генеральная Прокуратура заявляет, что будут приняты все возможные меры для привлечения к ответственности виновных в этих и других подобных преступлениях в соответствии с нормами международного права и направлены обращения в международные организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)