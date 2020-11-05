Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)

Политика 5 ноября 2020 17:54 (UTC+04:00)
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная Прокуратура Азербайджана продолжает принимать неотложные меры в целях разоблачения на международной арене агрессивного характера Республики Армения, поддерживающей терроризм на государственном уровне и использующей терроризм в качестве одного из основных инструментов своей агрессивной политики, сообщает в четверг Trend со ссылкой на генеральную прокуратуру Азербайджана.

В рамках этих мер Генеральной Прокуратурой было проведено расследование на основании материалов в связи с уголовными деяниями, совершенными лидером группировки «Союз добровольцев Крыма» Мартояном Арменом Гамлетовичем (также известный как Самвел) и другими лицами против Азербайджана.

В ходе расследования было установлено, что лидер группировки «Союз добровольцев Крыма» Мартоян Армен Гамлетович (Самвел) и члены данной группировки, обсудив в октябре 2020-го года свое участие в военных операциях с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана, а также с "руководителями" марионеточного режима, созданного в Нагорном Карабахе и вступив с ними в преступную связь, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов и за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории, и были использованы военно-политическим режимом Армении в качестве наемников для совершения терактов против гражданского населения и вооруженных сил Азербайджана, участвующих в антитеррористических операциях.

Расследованием также было установлено, что члены упомянутого преступного сообщества участвовали в террористической деятельности, направленной против граждан Азербайджана, используя боеприпасы и военную технику, совершили многочисленные преступления против гражданских лиц, не участвующих в боевых действиях, осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды.

По факту генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное преступной организацией или сообществом), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, проведение следствия по делу поручено Следственному управлению генеральной прокуратуры.

В настоящее время по указанному уголовному делу генеральной прокуратурой Азербайджана подготавливается запрос о правовой помощи соответствующим государственным органам Российской Федерации.

Генеральная Прокуратура заявляет, что будут приняты все возможные меры для привлечения к ответственности виновных в этих и других подобных преступлениях в соответствии с нормами международного права и направлены обращения в международные организации.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Расширены полномочия Госагентства по туризму Азербайджана
Расширены полномочия Госагентства по туризму Азербайджана
Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за 9 месяцев 2020 года
Данные по гостиничному бизнесу в Азербайджане за 9 месяцев 2020 года
Узбекистан принимает меры по развитию международного туризма
Узбекистан принимает меры по развитию международного туризма
Loading Bars
Лента новостей
"Битва" Анара Аббасова поборется за награду "Героя" Культура 18:33
В Азербайджане осуществляется разработка стратегии развития шелководства Бизнес 18:31
Долевое участие Португалии в общем импорте Азербайджана выросло Бизнес 18:11
Разрушена военная инфраструктура армян в Тонашене (ВИДЕО) Политика 18:08
В "Виртуальной школе" в Азербайджане также могут зарегистрироваться учащиеся групп дошкольной подготовки Общество 18:04
Союз импортеров нефтепродуктов Грузии о влиянии COVID-19 на энергетический сектор Грузии Энергетика 17:59
Армения использовала «Союз добровольцев Крыма» как наемников - генпрокуратура Азербайджана (ФОТО) Политика 17:54
В Азербайджане прошел вебинар, посвященный влиянию COVID-19 на сельское хозяйство Экономика 17:47
Баку нарастил объем производства машин и оборудования Бизнес 17:47
В Азербайджане изменился порядок использования штрафов в сфере здравоохранения Общество 17:38
Освобожденные села Физули и Ходжавенда (ВИДЕО) Политика 17:34
«Туркменгаз» объявляет тендер на разработку проекта Тендеры 17:33
Армения пытается скрыть свои преступления, дискредитируя Азербайджан - МИД Политика 17:31
Мы на этапе роста числа заражений COVİD-19, о котором предупреждали - TƏBİB Общество 17:25
Азербайджанский дуэт - Азер Рзазаде и Динара Алиева - покорили Большой театр (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:25
В Баку арендатор и предприниматель наказаны за покраску исторического здания - ИВ Общество 17:13
В столице Азербайджана существенно возрастет производство алюминиевых профилей Бизнес 17:06
В Азербайджане завершились собеседования в рамках конкурса по приему учителей на работу в колледжи Общество 16:59
Ювелирное украшение из Шушинского филиала музея ковра (ФОТО) Стиль 16:50
В ближайшее время в Ереване может произойти вооруженный мятеж - депутат Политика 16:49
«Демирёллары» Туркменистана объявляет тендер на закупку серверного оборудования Тендеры 16:49
В Баку фармпроизводство возросло впятеро Бизнес 16:45
В Фергане запущено производство дизельного топлива Евро-4 и Евро-5 Узбекистан 16:39
Фактор иностранного присутствия наносит ущерб развитию аудиторского сервиса в Азербайджане - ABAK-Az Crowe Ltd Финансы 16:37
Горские евреи всегда с народом Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 16:37
Дорогу из Ханкенди перекрыла именно Армения - Хикмет Гаджиев Политика 16:34
Гамида Омарова о возвращении в освобожденные города и села Азербайджана: Мы воины тыла Интервью 16:29
Афганистан в октябре оставался активным участником биржи Туркменистана Бизнес 16:23
Иран не согласен с продолжением оккупации азербайджанских земель - иранский эксперт Политика 16:09
Брошенная армянской армией на поле боя военная техника захвачена ВС Азербайджана (ВИДЕО) Политика 16:00
Турция меняет дизайн БПЛА “Bayraktar” (ФОТО) Политика 15:52
В Азербайджане выявлено еще 1 364 случая заражения коронавирусом, 768 человек вылечились Общество 15:45
Премьер-министр Армении совершает геноцид против собственного народа - депутат Политика 15:42
Президент Ильхам Алиев: Армения изолирована Политика 15:38
Президент Ильхам Алиев: Я неоднократно говорил всем странам - держитесь подальше от этого конфликта Политика 15:37
Армения взяла на прицел TRT - Хикмет Гаджиев Политика 15:32
В этом году в Азербайджане рекордному числу семей шехидов и инвалидов войны будет предоставлено жилье (ФОТО) Общество 15:31
Как бакинские рестораны соблюдают санитарно-эпидемиологические правила (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 15:28
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время я не вижу смысла во встрече с Пашиняном Политика 15:25
Более 90 % сделок по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане приходятся на вторичный рынок Финансы 15:23
ВС Армении обстреливают села Тертерского и Агдамского районов Политика 15:22
В Азербайджане выявлено 23 заведения общепита, нарушающие правила режима карантина Общество 15:21
Президент Ильхам Алиев: Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил Политика 15:19
В Азербайджане проведен показательный рядный посев пшеницы Политика 15:18
В Баку произведено нефтепродуктов на сумму свыше 2,25 млрд манатов Энергетика 15:18
Президент Ильхам Алиев: Большинство воинских частей и военной инфраструктуры Армении были сконцентрированы в Ханкенди, мы должны были нанести удар по этим важным стратегическим объектам Политика 15:14
В правительстве Армении нет единой позиции - Пашинян потерял контроль Политика 15:13
Президент Ильхам Алиев: Пашинян обещал мне, что если Азербайджан предоставит ему время, то он будет готов к конструктивной работе Политика 15:12
Президент Ильхам Алиев о Минской группе: Сегодня они осознали, что ошибались, когда на протяжении многих лет говорили, что “конфликт не имеет военного решения” Политика 15:12
Президент Ильхам Алиев: Премьер-министр Армении хочет прекращения огня для получения еще большей военной помощи Политика 15:11
Президент Ильхам Алиев: Если бы Армения прислушалась к нам и поступила логично, возможно, война окончилась бы месяц назад Политика 15:11
Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы находимся на активной стадии освобождения от оккупации других захваченных районов Политика 15:10
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан освободил значительную часть своей территории, можно сказать, 30 лет находящуюся под оккупацией Политика 15:09
Туркменистан и ООН обсудили вопросы решения проблемы безгражданства Туркменистан 15:04
Грузия увеличила экспорт рыбы в Азербайджан Бизнес 14:55
МГК «АРЕТИ» участвует в нефтегазовой конференции Туркменистана Энергетика 14:54
Экспорт из Азербайджана в Пакистан увеличился более чем вдвое Энергетика 14:53
Азербайджан готовится к восстановлению освобожденных городов и сел Экономика 14:41
Азербайджан увеличил импорт чешской продукции Бизнес 14:34
Названо число объектов водного хозяйства и мелиорации, находящихся под армянской оккупацией Экономика 14:32
В Греции вводится всеобщий карантин Европа 14:30
Как актриса Елена Спицина помогает азербайджанским солдатам: Так было, есть и будет всегда! Социум 14:30
Армения должна быть наказана за привлечение к боевым действиям детей и женщин - правозащитник Политика 14:26
Получен промышленный приток углеводородов на месторождении «Дарахтли» Узбекистан 14:22
«Узбекнефтегаз» привлек дебютное финансирование Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Узбекистан 14:19
Завтра утром в Баку возможен дождь Общество 14:13
На основных дорогах Майами вывешены плакаты с лозунгом “Karabakh is Azerbaijan!” (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 14:09
Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE (ФОТО) Политика 14:09
Завершена реконструкция автомобильной дороги в Шамахинском районе Азербайджана (ФОТО) Строительство 14:04
Азербайджанские банки приобрели на валютном аукционе $63 млн Финансы 14:00
Прибыль Petkim выросла в третьем квартале 2020 года Энергетика 13:59
Как раненый азербайджанский солдат во время операции поет "Джан Карабах!" (ВИДЕО) Социум 13:22
Скончался мужчина, раненный во время ракетного удара армянских ВС по Барде Происшествия 13:07
МГК «АРЕТИ» предпринимает усилия по повышению экспортного потенциала ТЭК Туркменистана Энергетика 13:01
С 27 сентября в результате военных провокаций Армении погибли 92 мирных жителя Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 12:53
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в Градостроительный и строительный кодекс Азербайджана Политика 12:49
Гендиректор ЮНЕСКО в следующем году посетит Туркменистан Туркменистан 12:46
Расширен доступ прикаспийских стран к портам Казахстана Экономика 12:43
Значительно вырос экспорт из Азербайджана в Саудовскую Аравию Бизнес 12:33
Максим Медведев, капитан сборной Азербайджана и "Карабаха": Я русский азербайджанец! (ВИДЕО) Социум 12:31
Запрещено купание на всех пляжах Тель-Авива в связи с загрязнением Израиль 12:29
Нефтегазовая компания Казахстана привлечет услуги автотранспорта Тендеры 12:26
Минюст США разрешил присутствие вооруженных федералов в центрах подсчета голосов США 12:24
Вопрос возобновления двусторонних перевозок с волжскими портами РФ прорабатывают в Казахстане Транспорт 12:19
В Азербайджане утвержден порядок оказания соцпомощи проживающим за рубежом малообеспеченным соотечественникам Общество 12:18
Растут темпы регионального экспорта в Туркменистан из Чувашской Республики РФ Бизнес 12:18
Более 860 тысяч тонн зерна и муки экспортировал Казахстан в октябре – Минсельхоз Бизнес 12:16
Выборы в США прошли в условиях высокой конкуренции - ОБСЕ США 12:14
82 инвестпроекта планируют реализовать до конца года в Алматы в Казахстане Бизнес 12:12
Азербайджанский солдат армянским матерям: Не отправляйте своих детей... (ВИДЕО) Социум 12:08
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 19 404 Россия 12:04
Если все будут пользоваться масками, заражаемость COVID-19 будет крайне низкой - TƏBİB Общество 11:59
Украина еще раз подтвердила поддержку территориальной целостности Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 11:47
Драгоценные металлы в Азербайджане дорожают Финансы 11:42
Азербайджан. Здесь и сейчас. Вооружившись искусством (ФОТО) Культура 11:35
35% грузоперевозок ЗАО "Азербайджанские железные дороги" пришлись на импорт Транспорт 11:27
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2413 человек Армения 11:13
В Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора Узбекистан 11:10
Оккупантам не удалось арменизировать Шушу из-за тюркско-мусульманского духа города - историк Общество 11:07
Создается Национальный венчурный фонд UzVC Узбекистан 11:07
Все новости