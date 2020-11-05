Вблизи Агдере заманена в засаду и уничтожена военная колонна ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В результате специальной операции, проведенной подразделениями азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении, была заманена в засаду и уничтожена.

Об этом в четверг сообщили Trend в министерстве обороны.

"Двигавшиеся по маршруту Агдере-Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика "КамАз" с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика "Урал" с пушкой на прицепе были полностью уничтожены", - добавили в оборонном ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)